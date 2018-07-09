Сирийские археологи начали восстанавливать скульптуры из Пальмиры без помощи ЮНЕСКО
Сотрудники лаборатории Национального музея Дамаска, "вооружившись" помощью специалистов из Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, приступили к восстановлению древних скульптур из разрушенной террористами Пальмиры. Такое заявление сделал директор учреждения Мухаммед Халид Асаад - сын убитого боевиками хранителя древностей Халеда аль-Асаада.
Он подчеркнул, что прошло уже больше года после того, как Пальмиру удалось освободить от террористов, однако ЮНЕСКО так и не предложила своей помощи в восстановлении древнего города.
"Трудно оценить ущерб и подсчитать, сколько нужно денег на возрождение Пальмиры. Но мы сделали план восстановления памятников. Как это видит ЮНЕСКО - я не знаю, их специалисты со мной не встречались. Зато знаю, что здесь были архитекторы из России", - сказал Асаад.
По его словам, в настоящий момент проводится очень сложная работа - скульптуры собирают буквально по крупицам, поэтому профессиональные советы сотрудников Госмузея им. Пушкина играют значимую роль.
"Это очень важная помощь", - цитирует ТАСС главу лаборатории.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению сирийцев, полностью восстановить Пальмиру можно было бы всего за пять лет, но для этого нужна помощь международного сообщества.