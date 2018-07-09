2018-07-09T10:21:05+03:00
Политика

Сирийские археологи начали восстанавливать скульптуры из Пальмиры без помощи ЮНЕСКО

Международная организация так и не оказала никакого содействия в работе, в отличие от российских специалистов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Сирийцы восстанавливают Пальмиру без обещанной помощи ЮНЕСКОСирийцы восстанавливают Пальмиру без обещанной помощи ЮНЕСКОФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Сотрудники лаборатории Национального музея Дамаска, "вооружившись" помощью специалистов из Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, приступили к восстановлению древних скульптур из разрушенной террористами Пальмиры. Такое заявление сделал директор учреждения Мухаммед Халид Асаад - сын убитого боевиками хранителя древностей Халеда аль-Асаада.

Он подчеркнул, что прошло уже больше года после того, как Пальмиру удалось освободить от террористов, однако ЮНЕСКО так и не предложила своей помощи в восстановлении древнего города.

"Трудно оценить ущерб и подсчитать, сколько нужно денег на возрождение Пальмиры. Но мы сделали план восстановления памятников. Как это видит ЮНЕСКО - я не знаю, их специалисты со мной не встречались. Зато знаю, что здесь были архитекторы из России", - сказал Асаад.

По его словам, в настоящий момент проводится очень сложная работа - скульптуры собирают буквально по крупицам, поэтому профессиональные советы сотрудников Госмузея им. Пушкина играют значимую роль.

"Это очень важная помощь", - цитирует ТАСС главу лаборатории.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению сирийцев, полностью восстановить Пальмиру можно было бы всего за пять лет, но для этого нужна помощь международного сообщества.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Таиланде возобновилась операция по спасению детей из пещеры
Премьер Японии отменяет визиты в Европу и Африку из-за сильнейшего наводнения
Ученые объяснили, почему водители засыпают за рулем
В России банковские отделения появятся в продуктовых магазинах и муниципалитетах
Уже 90 населенных пунктов на юго-западе Сирии присоединились к режиму перемирия
Депутат Госдумы Сергей Жигарев был избит в Москве
В Киргизии упал вертолет Ми-8: пострадали четыре человека
Путин встретится с футболистами российской сборной в Калининграде
В России создадут управляемые силой мысли автомобили
Маск провел испытания мини-субмарины для спасения детей в Таиланде
На портале госзакупок разместят список запрещенных юрлиц
Помпео предложил КНДР пойти по вьетнамскому пути налаживания отношений с США
Посольство РФ призвало США прекратить преследование российских СМИ
В Росстандарте займутся проблемой недолива топлива на АЗС
Названо имя следующего главного тренера сборной Испании по футболу