Сирийские археологи начали восстанавливать скульптуры из Пальмиры без помощи ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 10:21 2018-07-09T10:21:05+03:00

Международная организация так и не оказала никакого содействия в работе, в отличие от российских специалистов

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Сотрудники лаборатории Национального музея Дамаска, "вооружившись" помощью специалистов из Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, приступили к восстановлению древних скульптур из разрушенной террористами Пальмиры. Такое заявление сделал директор учреждения Мухаммед Халид Асаад - сын убитого боевиками хранителя древностей Халеда аль-Асаада.

Он подчеркнул, что прошло уже больше года после того, как Пальмиру удалось освободить от террористов, однако ЮНЕСКО так и не предложила своей помощи в восстановлении древнего города.

"Трудно оценить ущерб и подсчитать, сколько нужно денег на возрождение Пальмиры. Но мы сделали план восстановления памятников. Как это видит ЮНЕСКО - я не знаю, их специалисты со мной не встречались. Зато знаю, что здесь были архитекторы из России", - сказал Асаад.

По его словам, в настоящий момент проводится очень сложная работа - скульптуры собирают буквально по крупицам, поэтому профессиональные советы сотрудников Госмузея им. Пушкина играют значимую роль.

"Это очень важная помощь", - цитирует ТАСС главу лаборатории.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению сирийцев, полностью восстановить Пальмиру можно было бы всего за пять лет, но для этого нужна помощь международного сообщества.