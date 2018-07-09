В Киргизии упал вертолет Ми-8: пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 11:07 2018-07-09T11:07:25+03:00

Воздушное судно должно было эвакуировать альпинистов с горы

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В Иссык-Кульской области Киргизии разбился военный вертолет Ми-8.Отмечается, что воздушное судно завалилось на бок из-за сильного ветра. По предварительным данным погибших нет, однако четыре человека пострадали, сейчас происходит их эвакуация.

«Сегодня при проведении спасательной операции на площадке Южный Иныльчек потерпел аварию вертолет сил воздушной обороны республики Ми-8 МТВ", - говорится в сообщение Генштаба.

Как сообщает генштаб Вооруженных сил Киргизии, разбившийся вертолет принадлежит силам воздушной республики. Воздушное судно выполняло спасательную операцию и должно было эвакуировать альпинистов с горы.

"Принадлежащий силам воздушной обороны республики Ми-8 МТВ выполнял спасательную операцию, он должен был эвакуировать со склона горной вершины Хан-Тенгри альпинистов", - передают РИА Новости слова МЧС.

На место крушения уже вылетел другой вертолет.