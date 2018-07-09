2018-07-09T11:07:25+03:00
Происшествия

В Киргизии упал вертолет Ми-8: пострадали четыре человека

Воздушное судно должно было эвакуировать альпинистов с горы
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Как сообщает генштаб Вооруженных сил Киргизии, разбившийся вертолет принадлежит силам воздушной республикиКак сообщает генштаб Вооруженных сил Киргизии, разбившийся вертолет принадлежит силам воздушной республики
Изменить размер текста:

В Иссык-Кульской области Киргизии разбился военный вертолет Ми-8.Отмечается, что воздушное судно завалилось на бок из-за сильного ветра. По предварительным данным погибших нет, однако четыре человека пострадали, сейчас происходит их эвакуация.

«Сегодня при проведении спасательной операции на площадке Южный Иныльчек потерпел аварию вертолет сил воздушной обороны республики Ми-8 МТВ", - говорится в сообщение Генштаба.

Как сообщает генштаб Вооруженных сил Киргизии, разбившийся вертолет принадлежит силам воздушной республики. Воздушное судно выполняло спасательную операцию и должно было эвакуировать альпинистов с горы.

"Принадлежащий силам воздушной обороны республики Ми-8 МТВ выполнял спасательную операцию, он должен был эвакуировать со склона горной вершины Хан-Тенгри альпинистов", - передают РИА Новости слова МЧС.

На место крушения уже вылетел другой вертолет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Премьер Японии отменяет визиты в Европу и Африку из-за сильнейшего наводнения
Ученые объяснили, почему водители засыпают за рулем
В России банковские отделения появятся в продуктовых магазинах и муниципалитетах
Уже 90 населенных пунктов на юго-западе Сирии присоединились к режиму перемирия
Депутат Госдумы Сергей Жигарев был избит в Москве
Путин встретится с футболистами российской сборной в Калининграде
В России создадут управляемые силой мысли автомобили
Маск провел испытания мини-субмарины для спасения детей в Таиланде
Сирийские археологи начали восстанавливать скульптуры из Пальмиры без помощи ЮНЕСКО
На портале госзакупок разместят список запрещенных юрлиц
Помпео предложил КНДР пойти по вьетнамскому пути налаживания отношений с США
Посольство РФ призвало США прекратить преследование российских СМИ
В Росстандарте займутся проблемой недолива топлива на АЗС
Названо имя следующего главного тренера сборной Испании по футболу