Депутат Госдумы Сергей Жигарев был избит в Москве

СЕГОДНЯ 11:10 2018-07-09T11:10:25+03:00

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В воскресенье, 8 июля, в Москве был избит депутат Государственной дум от фракции ЛДПР Сергей Жигарев. Такое заявление сделали в экстренных службах столицы.

Сообщается, что вызов скорой помощи поступил от сотрудников службы "02". Прибывшие на место инцидента медики забрали депутата и отвезли его в больницу имени Боткина. По предварительным данным, у Жигарева травма головы.

Других подробностей происшествия не приводится. Помощница депутата также не смогла внести ясность в произошедшее.

"Я иду на работу, у меня никакой информации нет, я не могу прокомментировать", — цитирует ее телеканал "360".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Жигарев был избран в Госдуму седьмого созыва по 127-му одномандатному избирательному округу. На данный момент он является главой комитета нижней палаты по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.