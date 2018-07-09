2018-07-09T11:12:13+03:00
Политика

Уже 90 населенных пунктов на юго-западе Сирии присоединились к режиму перемирия

Российские военные участвуют при заключении мирных соглашений
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирии к режиму прекращения огня присоединились еще 90 населенных пунктовВ Сирии к режиму прекращения огня присоединились еще 90 населенных пунктовФото: REUTERS
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Число населенных пунктов в юго-западной зоне деэскалации, которые присоединились к режиму перемирия, возросло до 90. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В результате успешно проведенных переговоров количество населенных пунктов, присоединившихся к режиму перемирия, увеличилось до 90. В провинции Деръа — 75, в том числе за сутки — 16, в провинции Эс-Сувейда — 15, за сутки — один», — приводи сообщение ведомства сайт телеканала «Звезда».

Кроме того отмечается, что российские специалисты примут участие в переговорах о выводе боевиков, которые не пожелали сложить оружие, в провинцию Идлиб. Посредством такого взаимодействия планируется вывести порядка тысячи человек.

Отмечается, что по мере необходимости российские военные медики оказывают помощь местным жителям. За минувшие сутки в регионе к врачам обратились десять человек.

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