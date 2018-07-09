В России банковские отделения появятся в продуктовых магазинах и муниципалитетах

СЕГОДНЯ 11:21 2018-07-09T11:21:20+03:00

Центробанк поставил задачу повысить до конца 2020 года доступность финансовых услуг в малонаселенных пунктах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЦБ поставил задачу повысить до конца 2020 года доступность финансовых услуг в малонаселенных пунктах страны

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Банк России поставил задачу повысить до конца 2020 года доступность финансовых услуг в малонаселенных пунктах (с числом жителей менее 3 тыс. человек). По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамуты, объем банковских отделений планируется увеличить в среднем по стране в два раза.

«Сейчас доля поселений с количеством жителей менее 1 тысячи человек, в которых имеется отделение банка, «исчисляется единицами процентов», - отметил представитель регулятора.

Как подметил главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков, в своей основной массе кредитные организации сокращают свои филиальные сети ввиду нерентабельности офисов с большим штатом сотрудников.

«В итоге в малых городах налицо дефицит банковских услуг и процветание «серых» МФО, ломбардов и других плохо регулируемых и рискованных квазифинансовых организаций», — пояснил он.

В Центробанке уверены — у проблемы есть решение: предлагается ввести дополнительные стимулы. В частности, отделения кредитных организаций могут быть открыты в помещениях муниципалитетов и магазинов. И, таким образом, решить их доступность населению в положительную сторону, сообщает газета «Известия».