Ученые объяснили, почему водители засыпают за рулем

СЕГОДНЯ 11:34 2018-07-09T11:34:22+03:00

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Человек засыпает за рулем из-за легких вибраций водительского кресла. Даже отдохнувший водитель может почувствовать сонливость уже после 15 минут вождения. К такому заключению пришли ученые из Королевского мельбурнского технологического университета.

Специалисты провели эксперимент в котором приняли участие добровольцы, которых посадили за симулятор. Волонтеров тестировали дважды, один раз без вибрации, и один раз с низкочастотными колебаниями 4-7 Гц. Во время опытов у добровольцев измерили вариабельность сердечного ритма — за усталость нервной системы отвечает именно этот показатель, пишет сайт argumenti.ru.

Исследователи отметили, что вибрации погружают человек в сон примерно через 15 минут, самые стойкие продержались полчаса. Специалисты предположили, что мозг человека синхронизируются с этими колебаниями, и это постепенно вводит водителя в раннюю стадию сна.

Ученые обратили на эту проблему внимание автоинжинеров и дорожных строителей. По их мнению, если специалисты смогут нивелировать эти колебания, то это решило бы проблему засыпания водителей за рулем, передает Пятый канал.