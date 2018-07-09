2018-07-09T11:59:35+03:00
В мире

Туристка в Египте угодила на восемь лет в тюрьму за жалобу о сексуальных домогательствах

Каирский суд признал женщину виновной в преднамеренном распространении ложных слухов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Клевета туристки дорого ей обошлась в ЕгиптеКлевета туристки дорого ей обошлась в ЕгиптеФото: EAST NEWS
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Поведавшую в Facebook о сексуальных домогательствах в Египте туристку из соседнего Ливана суд Каира приговорил к восьми годам лишения свободы.

Служители закона, рассмотрев все обстоятельства дела и представленных доказательств, сочли женщину виновной в клевете и преднамеренном распространении ложных слухов. Исходя из того, что недостоверная информация могла нанести вред обществу и серьезно подмочить туристическую репутацию Египта, суд принял решение вынести подобный суровый вердикт.

Гражданка Ливана была задержана в конце своей туристической поездки в Египет после того, как она выложила 10-минутное видео, в котором назвала Египет «сукиным сыном» (son of a bitch country). Кроме того, в ролике женщина пожаловалась на сексуальное преследование со стороны местных мужчин, а также на отвратительное обслуживание в ресторане и на кражу денег.

В то же время, защита осужденной уже подала апелляцию на решение суда первой инстанции. Апелляционный суд состоится 29 июля.

Защитник Моны аль‐Масбух считает, что шансы его клиентки выйти на свободу велики. Со слов адвоката, в 2006 году женщина перенесла операцию по удалению тромба в сосудах мозга. Болезнь мешала женщине контролировать эмоции, в частности гнев. Что вполне объясняет ее поступок, сообщает сайт «Дни.ру».

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