Ле Пен допустила ликвидацию своей партии из-за ареста госдотаций

СЕГОДНЯ 12:04 2018-07-09T12:04:08+03:00

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Французская оппозиционная партия "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт") может быть ликвидирована уже в августе 2018 года. Такое заявление сделала лидер политического объединения Марин Ле Пен.

По ее словам, подобная судьба может ожидать партию из-за принятого накануне французским судом решения о наложении ареста на государственные дотации.

Напомним, что ранее юстиция Евросоюза признала Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента. Так, женщина якобы потратила их на выплаты зарплат своим помощниками и теперь обязана вернуть в бюджет законодательного органа 320 тысяч евро. В то же время годовая дотация "Национальному объединению" составляет 2,5 млн евро.

Лидер партии заявила, что вынесение такого решения по делу является фактически "политическим убийством", поскольку теперь ей будет нечем оплачивать работу сотрудников, передает телеканал BFMTV.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 29 марта прошлого года французские следователи направили в Европарламент запрос о лишении Ле Пен депутатской неприкосновенности, а уже 15 июня члены ЕП проголосовали за принятие соответствующего решения.