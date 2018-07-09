Во Владивостоке был замечен самолёт Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 12:41 2018-07-09T12:41:41+03:00

Присутствовал ли на северокорейском борту номер один руководитель КНДР, пока неизвестно

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Во Владивостоке был замечен личный самолёт руководителя Трудовой партии КНДР Ким Чен Ына. Воздушное судно прибыло в аэропорт Владивостока утром в понедельник, 9 июля, и через три часа вылетело обратно в Пхеньян. Об этом передает «Рёнхап».

Южнокорейское информационное агентство отмечает, что такие сведения получены в ходе мониторинга данных одного из сайтов по наблюдению за перемещением гражданской авиации.

В продолжении темы, журналисты ссылаются на слова неназванного источника, который утверждает, что перелёт северокорейского борта номер один совершенно не означает гарантированного присутствия на нём самого Ким Чен Ына.

«По всей видимости, северокорейские чиновники отправились туда для подготовки к возможному участию Кима в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре», — сказал собеседник агентства

14 июля Президент России Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию. Об этом глава российского государства сказал на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ён Намом. Северокорейский лидер пока не дал определенного ответа на приглашение российской стороны.