Глава МВД Италии выразил желание встретиться с Путиным во время ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 13:03 2018-07-09T13:03:47+03:00

В Кремле о предстоящей встрече ничего не заявляли

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Глава итальянского МВД и вице-премьер страны Маттео Сальвини рассказал о своем желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время проведения финала чемпионата мира по футболу.

«Я собираюсь совершить политическо-футбольную поездку, я воспользуюсь возможностью отправиться в Москву на финал Кубка мира. Затем я намерен встретиться с главой МВД России, чтобы согласовать действия против исламского терроризма, который кажется побежденным, но таким не является. И потом я поеду встречаться с Путиным - таких людей, как он, которые заботятся об интересах своих граждан, в Италии нужны десятки», - заявил Сальвини в трансляции на Facebook.

В Кремле о подготовке встречи вице-премьера ничего не сообщали.

"С точки зрения борьбы с терроризмом в нее крайне важно вовлекать Россию… я постарался бы провести официальную встречу по теме миграции и терроризма", - сказал Сальвини во время приема в американском посольстве.

Сборная Италии не принимает участие в чемпионате мира по футболу, так как не смогла пройти квалификационный отбор на соревнование.

Напомним, ранее Маттео Сальвини заявлял о желании дружить с Россией и сотрудничать по вопросу миграции в Средиземноморье.