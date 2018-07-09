2018-07-09T12:57:39+03:00
В мире

Доминик Рааб стал новым министром Великобритании по вопросам Brexit

Чиновник займет место Дэвида Дэвиса, который ушел в отставку в воскресенье вечером
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Доминик РаабДоминик РаабФото: REUTERS
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Экс-глава ведомства по делам жилищного строительства Великобритании Доминик Рааб назначен новым министром королевства по вопросам Brexit. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны Терезы Мэй.

Помимо кандидатуры Рааба также рассматривалась возможность назначения на эту должность министра по вопросам окружающей среды Майкла Гове, главы секретариата правительства Дэвида Лидингтона и министра транспорта Криса Грейлинга, передает The Gurdian.

Напомним, что прежний министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис ушел в отставку в воскресенье, 8 июля, после того, как в пятницу после ожесточенных споров в правительстве был принят "мягкий вариант" Brexit. Данный план предусматривает создание зоны свободной торговли с ЕС и сохранение таможенных стандартов объединения на границах страны.

Особенно активно против такого варианта развития событий выступал министр иностранных дел королевства Борис Джонсон. По его мнению, "мягкий" Brexit вновь сделает Великобританию зависимой от Европейского союза, передает сайт kp.ru.

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