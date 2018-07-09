2018-07-09T13:18:20+03:00
В мире

Назван возможный способ заражения двух британцев в Эймсбери

Друг скончавшейся накануне Дон Стерджес считает, что она могла подобрать окурок либо какой-то контейнер с земли
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Друг погибшей британки заявил, что она могла подобрать в Эймсбери окурок либо какой-то контейнер с землиДруг погибшей британки заявил, что она могла подобрать в Эймсбери окурок либо какой-то контейнер с землиФото: REUTERS
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Близкий знакомый жительницы британского городка Эймсбери Дон Стерджес, скончавшейся накануне в результате отравления неизвестным веществом, Крейг Пэттенден рассказал как, по его мнению, оно могло попасть в организм женщины.

С его слов, британка могла подобрать окурок либо какой-то контейнер с земли.

«Выглядели они хорошо. Чарли казался немного выпившим, но он постоянно находился под воздействием чего-то. Он часто употреблял героин и кокаин. Все симптомы отравления проявились уже в субботу», — отметил Пэттенден.

Мужчина подчеркнул, что он был одним из последних, кто видел Дон Стерджес и ее приятеля Чарли Роули перед произошедшим инцидентом.

Петтенден также добавил, что признаки отравления сначала проявились сначала у 44-летней Стерджес, сообщает РИА Новости.

«У нее были судороги, изо рта шла пена. Чарли пытался привести ее в чувство, сделал ей сердечно-легочную реанимацию. В итоге у него через какое-то непродолжительное время проявились те же симптомы», - сказал друг погибшей.

В воскресенье вечером, 8 июля, Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Ее друг Чарли продолжает оставаться в критическом состоянии. За его жизнь борются медики.

4 июля стало известно, что в британском городе Эймсбери были обнаружены два местных жителя с признаками отравления неизвестным веществом нервно-паралитического характера.

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