"Предатели": Клинцевич отреагировал на выходку хорвата Виды на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 13:20 2018-07-09T13:20:35+03:00

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Записанный защитником сборной Хорватии по футболу Домагоем Видой видеоролик, в котором он произносит фразу "Слава Украине!", является заранее заготовленной провокацией. Такое мнение высказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Он считает, что теперь Россия должна всеми доступными дипломатическими и политическими методами добиваться ответа на данную выходку.

"Ему не 15 лет, он взрослый человек, он все это знает и понимает. Он пошел на эту провокацию умышленно. И заметьте, за все время чемпионата ничего такого не было — никто кроме хорватов себе такого не позволял", - цитирует ФАН сенатора.

Клинцевич подчеркнул, что чувствует радость, поскольку никогда не болел за хорватов, ведь "они всегда были предателями" славянского мира.

Напомним, что вскоре после матча чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией, в котором наши спортсмены уступили своим соперникам, Вида и один из представителей тренерского штаба Огнен Вукоевич записали провокационное видео.

Позже Хорватский футбольный союз распространил официальное заявление по поводу инцидента, в котором фактически оправдал провинившихся спортсменов. В организации заявили, что парней многое связывает с Украиной, поскольку они играли за киевское "Динамо", но все же посоветовали им воздержаться от высказываний, которые могут быть неверно истолкованы.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что ФИФА уже также вынесла официальное предупреждение хорватскому игроку.