В Москве пассажир метро погиб, пытаясь скатиться по перилам лестницы

СЕГОДНЯ 13:38 2018-07-09T13:38:30+03:00

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Несчастный случай произошел еще в конце июня на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» (Серпуховско-Тимирязевская линия). В десять часов вечера пассажир направлялся к поездам и по пути на лестнице решил скатиться по стальным перилам. Сел. И в ту же секунду, потеряв равновесие, сделал кувырок назад. Молодой человек ударился головой о бетонный пол платформы. Спасти его не удалось.

В полиции подробностей о погибшем не сообщают, подтверждая только то, что смерть носит некриминальный характер.

Напомним, в марте прошлого года на станции «Первомайская» (Арбатско-Покровской линии) мужчина оступился на лестнице и после удара головой тоже скончался. Однако тот случай был связан с мокрыми ступенями, на которых пассажир поскользнулся. На станции «Бульвар Дмитрия Донского» молодой человек сам захотел экстрима и поплатился за это собственной жизнью.