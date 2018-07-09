2018-07-09T13:47:46+03:00
Экономика

Кудрин считает, что отложить повышение НДС на шесть лет возможно

По его мнению, сделать это получится в случае смягчения бюджетного правила на 5 долларов за баррель
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Глава счетной палаты России Алексей КудринГлава счетной палаты России Алексей КудринФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что отложить повышение НДС в РФ на 6 лет поможет повышение цены отсечения в бюджетном правиле на пять долларов. Свое мнение политик выразил в Госдуме, где проходили парламентские слушания, посвященные основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

«Я считал, что в ближайшие годы бюджетное правило, которое сейчас базируется на 40 долларах, можно сделать мягче, сделать 45 долларов за баррель. Тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС», - сказал политик во время выстуления в Госдуме.

По мнению Кудрина, рано или поздно все равно пришлось бы повышать НДС, но сделать это можно было бы значительно позже. Он уверяет, что смягчение бюжетного правила на 5 долларов за баррель примерно соответствует объему повышения доходов при росте НДС на 2%.

"Тем не менее, это всегда взвешивание рисков, и с достижением результатов правительство в данном случае определилось", - заметил глава счетной палаты РФ.

Напомним, что в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому ставка НДС повышается до 20% с 18% 1 января 2019 года.

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