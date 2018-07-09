На западе Франции произошел взрыв газа: пострадали десять человек

СЕГОДНЯ 13:53 2018-07-09T13:53:46+03:00

Пострадали не менее десяти человек. Фото: Zuma TASS

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По меньшей мере десять человек пострадали в результате мощного взрыва газа в одном из жилых домов коммуны Киброн департамента Морбиан на западе Франции

Инцидент произошел, в понедельник, 9 июля, примерно в 02:30 по местному времени (03:30 мск). Сначала прогремел мощный взрыв, а после разгорелся пожар. Очевидцы сообщают, что взрывной волной были выбиты стекла в самом доме, а также в расположенной напротив церкви.

На место происшествия вызваны более 110 пожарных, в том числе из подразделений, расположенных в соседних городах.

На данный момент все жители близлежащих домов уже эвакуированы. Район вокруг места инцидента оцеплен правоохранители. Мобилизованы около 50 сотрудников жандармерии. На месте ЧП также находится мэр города, передает газета Ouest France.

Причины взрыва пока неизвестны.