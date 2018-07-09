2018-07-09T14:03:36+03:00
В мире

Самая пожилая женщина Европы умерла в возрасте 116 лет в Италии

До конца дней она жила со своей дочерью
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Джузеппина Проетто-ФрауДжузеппина Проетто-Фрау
Изменить размер текста:

В итальянской коммуне Монтелупо-Фьортентино в провинции Флоренция в возрасте 116 лет умерла самая пожилая женщина Европы Джузеппина Проетто-Фрау.

Верифицированная итальянская долгожительница родилась в Ла-Маддалена на острове Сардиния. У нее было четверо братьев и сестер. Женщина вышла замуж за Джузеппе Фрау, позже родила троих детей. В 1946 году Джузеппина переехала во Флоренцию, где и прожила до конца жизни с Джулией, одной из своих дочерей.

С 13 июля 2017 года по 6 июля 2018 года являлась старейшим жителем Италии, позже — Европы. Как сообщает сайт "Свободная пресса", на момент смерти Джузеппине было 116 лет и 37 дней.

Тем не менее, звание самой пожилой женщины на планете уже 21 год принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман. Официально зафиксированные и документально подтвержденные даты рождения и смерти делают французскую долгожительницу старейшим человеком из когда-либо живших на Земле людей. На момент смерти ей было 120 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд в Мьянме обвинил двух журналистов Reuters в нарушении закона столетней давности
Порошенко прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова
Стало известно о спасении шестого школьника из пещеры в Таиланде
Операция по спасению детей из пещеры Таиланда получила статус секретности
На Украине в лесу нашли мешки с сотнями миллионов изрезанных гривен
Песков раскрыл подробности подготовки к встрече Путина и Трампа
"Дорогого стоят": Плющенко отреагировал на слезы Дзюбы на ЧМ-2018
Украина впервые отказалась отправлять своего конкурсанта на детское "Евровидение-2018"
Путин пригласил Черчесова на совещание по итогам проведения ЧМ-2018
Песков назвал абсурдным возможное упоминание России в связи с отравлением в Эймсбери
Песков объяснил отсутствие Путина матчах ЧМ-2018
Популярное фитнес-приложение помогло рассекретить военные базы США
Суд взыскал с Рыбки и Лесли по 500 тысяч рублей по иску Дерипаски
GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед» собрал молодых фармацевтов из стран СНГ, Южной Азии и Европы
На западе Франции произошел взрыв газа: пострадали десять человек
Кудрин считает, что отложить повышение НДС на шесть лет возможно
Ученые выяснили губительные последствия ношения галстуков
Пятого подростка вывели из затопленной пещеры в Таиланде
В Москве пассажир метро погиб, пытаясь скатиться по перилам лестницы
"Предатели": Клинцевич отреагировал на выходку хорвата Виды на ЧМ-2018
Назван возможный способ заражения двух британцев в Эймсбери
Глава МВД Италии выразил желание встретиться с Путиным во время ЧМ-2018
Доминик Рааб стал новым министром Великобритании по вопросам Brexit
Во Владивостоке был замечен самолёт Ким Чен Ына
Путин выразил соболезнования из-за жертв ливней в Японии
Путин выразил соболезнования Абэ в связи с жертвами наводнения в Японии