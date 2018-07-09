Самая пожилая женщина Европы умерла в возрасте 116 лет в Италии

СЕГОДНЯ 14:03 2018-07-09T14:03:36+03:00

До конца дней она жила со своей дочерью

Изменить размер текста: A A

В итальянской коммуне Монтелупо-Фьортентино в провинции Флоренция в возрасте 116 лет умерла самая пожилая женщина Европы Джузеппина Проетто-Фрау.

Верифицированная итальянская долгожительница родилась в Ла-Маддалена на острове Сардиния. У нее было четверо братьев и сестер. Женщина вышла замуж за Джузеппе Фрау, позже родила троих детей. В 1946 году Джузеппина переехала во Флоренцию, где и прожила до конца жизни с Джулией, одной из своих дочерей.

С 13 июля 2017 года по 6 июля 2018 года являлась старейшим жителем Италии, позже — Европы. Как сообщает сайт "Свободная пресса", на момент смерти Джузеппине было 116 лет и 37 дней.

Тем не менее, звание самой пожилой женщины на планете уже 21 год принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман. Официально зафиксированные и документально подтвержденные даты рождения и смерти делают французскую долгожительницу старейшим человеком из когда-либо живших на Земле людей. На момент смерти ей было 120 лет.