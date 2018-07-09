2018-07-09T14:14:18+03:00
В мире

Популярное фитнес-приложение помогло рассекретить военные базы США

Американские военные попались на своей чрезмерной любви к спорту
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Фитнес-приложение Polar выдало засекреченные американские базы и маршрутыФитнес-приложение Polar выдало засекреченные американские базы и маршрутыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Местонахождение засекреченных военных баз США стало известным благодаря фитнес-приложению по отслеживанию физической формы Polar Flow. Виной тому стал тот факт, что платформа является не анонимной. Этим и воспользовались британские журналисты, которые рассекретили также маршруты перемещения американских военных и даже их личные данные.

Как оказалось, американские военные - активные пользователи фитнес-трекера Polar Flow. Таким образом, порядка 6500 солдат помогли выследить местонахождения секретных объектов в Афганистане, Африке, Ближнем Востоке, близ границ Северной Кореи, в Багдаде.

Отметим, сервис Polar Flow предназначен для планирования своей активности - любых тренировок и сна. Им пользуются миллионы любителей здорового образа жизни по всему миру.

Выльется ли вся эта история в мировой скандал - пока неизвестно. В свою очередь, в компании заявили, что уже в курсе произошедшего. Руководство Polar пообещало существенно скорректировать работу платформы и проработать вопрос об анонимности приложения, пишет «Ридус».

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