Популярное фитнес-приложение помогло рассекретить военные базы США

СЕГОДНЯ 14:14 2018-07-09T14:14:18+03:00

Американские военные попались на своей чрезмерной любви к спорту

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Местонахождение засекреченных военных баз США стало известным благодаря фитнес-приложению по отслеживанию физической формы Polar Flow. Виной тому стал тот факт, что платформа является не анонимной. Этим и воспользовались британские журналисты, которые рассекретили также маршруты перемещения американских военных и даже их личные данные.

Как оказалось, американские военные - активные пользователи фитнес-трекера Polar Flow. Таким образом, порядка 6500 солдат помогли выследить местонахождения секретных объектов в Афганистане, Африке, Ближнем Востоке, близ границ Северной Кореи, в Багдаде.

Отметим, сервис Polar Flow предназначен для планирования своей активности - любых тренировок и сна. Им пользуются миллионы любителей здорового образа жизни по всему миру.

Выльется ли вся эта история в мировой скандал - пока неизвестно. В свою очередь, в компании заявили, что уже в курсе произошедшего. Руководство Polar пообещало существенно скорректировать работу платформы и проработать вопрос об анонимности приложения, пишет «Ридус».