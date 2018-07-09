Суд взыскал с Рыбки и Лесли по 500 тысяч рублей по иску Дерипаски
Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил взыскать с секс-тренеров Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) по 500 тысяч рублей в пользу российского бизнесмена Олега Дерипаски. Таким образом был удовлетворен иск олигарха, предъявленный молодым людям еще в феврале этого года. Такое заявление сделал адвокат истца Алексей Мельников.
"Суд признал незаконными распространяемые ответчиками сведения и взыскал с каждого из них в качестве компенсации морального вреда по 500 тыс. рублей", - сказал юрист.
Уточняется, что на судебном заседании, которое состоялось в понедельник, 9 июля, сам Олег Дерипаска не присутствовал, как и ответчики или их представители. Слушание проводилось в их отсутствие, передает "Интерфакс".
Напомним, что в начале 2018 года Рыбка и Лесли разместили в своих социальных сетях частные фотографии бизнесмена, а также аудиозаписи его разговоров. Все эти данные были собраны тайно и раскрывали детали частной жизни олигарха.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что иски против двух секс-тренеров были поданы в суд в начале феврале, а буквально через несколько недель молодые люди попали в тайскую тюрьму, где находятся до сих пор.