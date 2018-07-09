2018-07-09T14:18:06+03:00
Политика

Песков объяснил отсутствие Путина матчах ЧМ-2018

По его словам, график президента РФ изначально не предусматривал посещение игр, кроме матчей открытия и закрытия чемпионата
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил причину отсутствия Владимира Путина на всех матчах чемпионата мира, кроме открытия. По его словам, график лидера РФ с самого начала не предусматривал посещение всех игр.

«Изначально график президента не предусматривал посещение каких-либо матчей, кроме матча открытия и закрытия», - заявил пресс-секретарь.

В Кремле добавляют, что Владимир Путин искренне болел за сборную России.

Отмечается, что президент РФ объявил о своем желании встретиться с футбольной командой и ее главным тренером Станиславом Черчесовым в ближайшее время. Путин общался с ним до и после матча с Хорватией, сначала пожелав удачи, а позже — отметив достойное выступление футболистов на чемпионате, а также красивую игру в историческом матче.

Вскоре президент собирается встретиться с футболистами, чтобы обсудить итоги выступления на ЧМ-2018.

Напомним, что матч четвертьфинала Россия — Хорватия 7 июля 2018 года закончился ничьей со счетом 2:2, но в серии послематчевых пенальти итоговый счет стал 4:3 в пользу сборной Хорватии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд в Мьянме обвинил двух журналистов Reuters в нарушении закона столетней давности
Порошенко прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова
Стало известно о спасении шестого школьника из пещеры в Таиланде
Операция по спасению детей из пещеры Таиланда получила статус секретности
На Украине в лесу нашли мешки с сотнями миллионов изрезанных гривен
Песков раскрыл подробности подготовки к встрече Путина и Трампа
"Дорогого стоят": Плющенко отреагировал на слезы Дзюбы на ЧМ-2018
Украина впервые отказалась отправлять своего конкурсанта на детское "Евровидение-2018"
Путин пригласил Черчесова на совещание по итогам проведения ЧМ-2018
Песков назвал абсурдным возможное упоминание России в связи с отравлением в Эймсбери
Популярное фитнес-приложение помогло рассекретить военные базы США
Суд взыскал с Рыбки и Лесли по 500 тысяч рублей по иску Дерипаски
Самая пожилая женщина Европы умерла в возрасте 116 лет в Италии
GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед» собрал молодых фармацевтов из стран СНГ, Южной Азии и Европы
На западе Франции произошел взрыв газа: пострадали десять человек
Кудрин считает, что отложить повышение НДС на шесть лет возможно
Ученые выяснили губительные последствия ношения галстуков
Пятого подростка вывели из затопленной пещеры в Таиланде
В Москве пассажир метро погиб, пытаясь скатиться по перилам лестницы
"Предатели": Клинцевич отреагировал на выходку хорвата Виды на ЧМ-2018
Назван возможный способ заражения двух британцев в Эймсбери
Глава МВД Италии выразил желание встретиться с Путиным во время ЧМ-2018
Доминик Рааб стал новым министром Великобритании по вопросам Brexit
Во Владивостоке был замечен самолёт Ким Чен Ына
Путин выразил соболезнования из-за жертв ливней в Японии
Путин выразил соболезнования Абэ в связи с жертвами наводнения в Японии