Песков объяснил отсутствие Путина матчах ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 14:17 2018-07-09T14:18:06+03:00

По его словам, график президента РФ изначально не предусматривал посещение игр, кроме матчей открытия и закрытия чемпионата

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил причину отсутствия Владимира Путина на всех матчах чемпионата мира, кроме открытия. По его словам, график лидера РФ с самого начала не предусматривал посещение всех игр.

«Изначально график президента не предусматривал посещение каких-либо матчей, кроме матча открытия и закрытия», - заявил пресс-секретарь.

В Кремле добавляют, что Владимир Путин искренне болел за сборную России.

Отмечается, что президент РФ объявил о своем желании встретиться с футбольной командой и ее главным тренером Станиславом Черчесовым в ближайшее время. Путин общался с ним до и после матча с Хорватией, сначала пожелав удачи, а позже — отметив достойное выступление футболистов на чемпионате, а также красивую игру в историческом матче.

Вскоре президент собирается встретиться с футболистами, чтобы обсудить итоги выступления на ЧМ-2018.

Напомним, что матч четвертьфинала Россия — Хорватия 7 июля 2018 года закончился ничьей со счетом 2:2, но в серии послематчевых пенальти итоговый счет стал 4:3 в пользу сборной Хорватии.