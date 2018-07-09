Песков назвал абсурдным возможное упоминание России в связи с отравлением в Эймсбери

СЕГОДНЯ 14:20 2018-07-09T14:20:01+03:00

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что инцидент в Британии никак не повлияет на предстоящий саммит РФ - США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с отравлением в британском Эймсбери. В частности, он заметил, что пока никто не упоминал Россию в связи с этим случаем. Как считает представитель Кремля, любое подобное упоминание было бы «абсурдным».

«Нам неизвестно, чтобы кто-то упоминал Россию всуе на фоне этого второго происшествия, неизвестно, что Россия как- то упоминалась, каким-то образом ассоциировалась с этим. Мы полагаем, что в любом случае это было бы достаточно абсурдным», - сказал Песков.

Также пресс-секретарь заверил, что случившееся в Эймсбери является проблемой Соединенного Королевства и никак не может повлиять на предстоящую встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. «Это скорее, скажем так, проблема Великобритании и проблема, насколько Великобритания заинтересована в реальном расследовании», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях стало известно об инциденте с отравлением в Эймсбери. Причем западные СМИ уже успели распространить информацию о том, что жителей этого британского города - 44-летнюю Дону Стерджес и 45-летнего Чарльза Роули - якобы отравили тем же веществом, что и бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Между тем в Лондоне уже заявили об отсутствии планов вводить антироссийские санкции из-за произошедшего в Эймсбери.