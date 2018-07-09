Украина впервые отказалась отправлять своего конкурсанта на детское "Евровидение-2018"

СЕГОДНЯ 14:26 2018-07-09T14:26:25+03:00

В Незалежной это объяснили нехваткой денег на данные нужды

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Украина приняла решение отказаться от участия в в 2018 году в международном детском песенном конкурсе «Евровидение». Об этом 9 июля заявили в Национальной общественной телерадиокомпании страны (НОТУ).

Как подчеркнули в регуляторе, основная и, по сути, единственная причина отказа Незалежной отправить своего конкурсанта в Минск — катастрофическое недофинансирование. Проще говоря — нехватка средств.

«Участие в детском "Евровидении" предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос Европейскому вещательному союзу — организатору конкурса — за участие в соревновании. В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты», — говорится в сообщении НОТУ на официальном сайте компании.

Отмечается, что компания имеет сумму, выделенную бюджетом страны на данные нужды, но она вдвое меньше необходимой.

Международный детский конкурс песни «Евровидение» проходит с 2003 года. В нем принимают участие музыканты в возрасте от 10 до 15 лет. Последние 12 лет Украина каждый год принимала в нем участие.

В 2017 году в соревновании победила 14-летняя россиянка Полина Богусевич с песней «Крылья». Конкурс проходил в столице Грузии Тбилиси. Следующее детское «Евровидение» состоится в Минске 25 ноября 2018 года.