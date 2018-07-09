2018-07-09T15:13:29+03:00
Политика

Порошенко прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова

"Делаем все возможное", - заявил украинский президент
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиГлавред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиФото: другой источник.
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Украинские власти делают все возможное для обмена осужденного в России за организацию терактов в Крыму Олега Сенцова на руководителя новостного агенства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом 9 июля заявил украинский президент Петр Порошенко.

"Мы делаем все возможное", — сказал украинский лидер в ответ на вопрос, как он оценивает вероятные перспективы такого обмена.

В последние несколько недель украинская сторона стала проявлять инициативу по возможному обмену российского журналиста на отбывающего срок режиссера. Накануне пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что руководство страны готово рассмотреть все варианты для вышеприведенного обмена.

В России, в свою очередь, к данной тематике подходят осторожно. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, вопрос об обмене Вышинского на Сенцова «никто не инициировал».

Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Незалежной подозревают в госизмене из-за якобы поддержки им самопровозглашенных республик Донбасса. 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита журналиста подала апелляцию, однако суд Херсонской области в обжаловании отказал.

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