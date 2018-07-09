Сборная России занимает первое место по игре в защите на матчах ЧМ

СЕГОДНЯ 16:07 2018-07-09T16:07:38+03:00

В преддверии решающих матчей ФИФА опубликовала статистику по командам, принимающим участие в турнире. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Нашу сборную признали лучшей командой по игре в обороне по итогам состоявшихся матчей. 259 выносов, отборов и сейфов принадлежат сборной России. Лучшей командой по результативности ФИФА называет команду Бельгии, которая забила 14 мячей. По количеству передач лидирует команда Испании, а лучшей в атаке признана сборная Бразилия. Данная информация размещена в разделе статистика ЧМ-2018 на сайте.

Также опубликована статистика игроков. Полузащитник сборной России Роман Зобнин признан лучшим по пробегу на ЧМ-2018. Роман пробежал 62 км за пять матчей! Лидером в ударах по воротам стал Неймар, а Серхио Рамос по числу успешных передач. Преимущественное количество сейвов принадлежат вратарю мексиканской сборной Гильермо Очоа.

Полузащитник сборной России Денис Черышев занимает третье место среди лучших бомбардиров Чемпионата Мира по футболу 2018. Денис забил 4 гола за пять матчей. Лучшим результатом считается 6 голов нападающего сборной Англии Харри Кейна.

Впереди четыре решающих игры. Следующий матч состоится завтра между сборной Франции и Бельгией на стадионе «Санкт-Петербург».