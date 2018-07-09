2018-07-09T16:07:38+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сборная России занимает первое место по игре в защите на матчах ЧМ

В преддверии решающих матчей ФИФА опубликовала статистику
Наталья ТАРАСЕНКО
Поделиться:
В преддверии решающих матчей ФИФА опубликовала статистику по командам, принимающим участие в турнире.В преддверии решающих матчей ФИФА опубликовала статистику по командам, принимающим участие в турнире.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Нашу сборную признали лучшей командой по игре в обороне по итогам состоявшихся матчей. 259 выносов, отборов и сейфов принадлежат сборной России. Лучшей командой по результативности ФИФА называет команду Бельгии, которая забила 14 мячей. По количеству передач лидирует команда Испании, а лучшей в атаке признана сборная Бразилия. Данная информация размещена в разделе статистика ЧМ-2018 на сайте.

Также опубликована статистика игроков. Полузащитник сборной России Роман Зобнин признан лучшим по пробегу на ЧМ-2018. Роман пробежал 62 км за пять матчей! Лидером в ударах по воротам стал Неймар, а Серхио Рамос по числу успешных передач. Преимущественное количество сейвов принадлежат вратарю мексиканской сборной Гильермо Очоа.

Полузащитник сборной России Денис Черышев занимает третье место среди лучших бомбардиров Чемпионата Мира по футболу 2018. Денис забил 4 гола за пять матчей. Лучшим результатом считается 6 голов нападающего сборной Англии Харри Кейна.

Впереди четыре решающих игры. Следующий матч состоится завтра между сборной Франции и Бельгией на стадионе «Санкт-Петербург».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Безопасно и эффективно: учёные протестировали революционную вакцину против ВИЧ
Родителям запретили обнимать спасенных из пещеры в Таиланде детей
Антитабачный закон будет регулировать использование электронных сигарет
Актер Александр Иншаков опроверг сообщения о своем задержании
За трансляцией матча Россия - Хорватия на ЧМ-2018 наблюдали 14 миллионов россиян
В Одессе начались американо-украинские учения See Breeze
Минтруд пообещал, что рост пенсий в России не остановится после 2024 года
Скотланд-Ярд не видит связи между отравлениями в Эймсбери и Солсбери
«Яндекс» ограничил продажу своих смарт-колонок из-за высокого спроса
Песков: Путин не станет встречаться с Макроном во время его приезда на полуфинал Франция - Бельгия
Дайверы вывели из затопленной пещеры в Таиланде седьмого подростка
Суд в Мьянме обвинил двух журналистов Reuters в нарушении закона столетней давности
Порошенко прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова
Стало известно о спасении шестого школьника из пещеры в Таиланде
Операция по спасению детей из пещеры Таиланда получила статус секретности
На Украине в лесу нашли мешки с сотнями миллионов изрезанных гривен
Песков раскрыл подробности подготовки к встрече Путина и Трампа
"Дорогого стоят": Плющенко отреагировал на слезы Дзюбы на ЧМ-2018