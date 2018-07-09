Минтруд пообещал, что рост пенсий в России не остановится после 2024 года

СЕГОДНЯ 16:13 2018-07-09T16:13:57+03:00

А к тому времени средний размер ежемесячной выплаты неработающим пенсионерам должен увеличиться до 20 тысяч рублей

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Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин пообещал, что рост пенсий в России не остановится после 2024 года.

«Безусловно, мы исходим из того, что будет продолжаться рост пенсий, рост не может остановиться», - сказал политик.

При этом какие-то конкретные цифры глава ведомства называть не стал. По его словам, пока правительство «считает все, что до 2024 года». «Хотя расчеты, безусловно, есть на перспективу. Посмотрим, это будет зависеть от того, насколько нам удастся реализовать текущие задачи», - приводит слова Топилина РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Минфине подсчитали размер будущих пенсий россиян. Как заявил глава финансового ведомства Антон Силаунов, к 2024 году средний размер ежемесячной выплаты неработающим пенсионерам в нашей стране составит 20 тысяч рублей.