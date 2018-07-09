За трансляцией матча Россия - Хорватия на ЧМ-2018 наблюдали 14 миллионов россиян

СЕГОДНЯ 16:31 2018-07-09T16:31:56+03:00

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Предварительные данные свидетельствуют о том, что трансляцию четвертьфинального матча Чемпионата мира по футболу-2018 между российской сборной и командой Хорватии на Первом канале посмотрели около 14 миллионов жителей России. Данные опубликовала исследовательская компания Mediascope.

Как следует из предоставленной информации, за футбольными баталиями следили 13 928 814 россиян старше четырех лет. При этом сам охват трансляции, то есть среднее количество человек, смотревших программу не менее одной минуты, составил 23 382 212 зрителей.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах. К настоящему времени сборным Англии, Хорватии, Бельгии и Франции предстоит разыграть путевки в финал турнира. Матчи пройдут 10 и 11 июля в Санкт-Петербурге и Москве.

Сборная России в субботу 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 уступила в серии послематчевых пенальти команде Хорватии. Для россиян выход в 1/4 финала турнира стал лучшим результатом на мировых первенствах в новейшей истории.