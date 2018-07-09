2018-07-09T16:31:56+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

За трансляцией матча Россия - Хорватия на ЧМ-2018 наблюдали 14 миллионов россиян

Российская сборная уступила хорватам в четвертьфинале мундиаля по серии послематчевых пенальти
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фрагмент матча Россия - ХорватияФрагмент матча Россия - ХорватияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Предварительные данные свидетельствуют о том, что трансляцию четвертьфинального матча Чемпионата мира по футболу-2018 между российской сборной и командой Хорватии на Первом канале посмотрели около 14 миллионов жителей России. Данные опубликовала исследовательская компания Mediascope.

Как следует из предоставленной информации, за футбольными баталиями следили 13 928 814 россиян старше четырех лет. При этом сам охват трансляции, то есть среднее количество человек, смотревших программу не менее одной минуты, составил 23 382 212 зрителей.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах. К настоящему времени сборным Англии, Хорватии, Бельгии и Франции предстоит разыграть путевки в финал турнира. Матчи пройдут 10 и 11 июля в Санкт-Петербурге и Москве.

Сборная России в субботу 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 уступила в серии послематчевых пенальти команде Хорватии. Для россиян выход в 1/4 финала турнира стал лучшим результатом на мировых первенствах в новейшей истории.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Безопасно и эффективно: учёные протестировали революционную вакцину против ВИЧ
Родителям запретили обнимать спасенных из пещеры в Таиланде детей
Антитабачный закон будет регулировать использование электронных сигарет
Актер Александр Иншаков опроверг сообщения о своем задержании
В Одессе начались американо-украинские учения See Breeze
Минтруд пообещал, что рост пенсий в России не остановится после 2024 года
Сборная России занимает первое место по игре в защите на матчах ЧМ
Скотланд-Ярд не видит связи между отравлениями в Эймсбери и Солсбери
«Яндекс» ограничил продажу своих смарт-колонок из-за высокого спроса
Песков: Путин не станет встречаться с Макроном во время его приезда на полуфинал Франция - Бельгия
Дайверы вывели из затопленной пещеры в Таиланде седьмого подростка
Суд в Мьянме обвинил двух журналистов Reuters в нарушении закона столетней давности
Порошенко прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова
Стало известно о спасении шестого школьника из пещеры в Таиланде
Операция по спасению детей из пещеры Таиланда получила статус секретности
На Украине в лесу нашли мешки с сотнями миллионов изрезанных гривен
Песков раскрыл подробности подготовки к встрече Путина и Трампа
"Дорогого стоят": Плющенко отреагировал на слезы Дзюбы на ЧМ-2018