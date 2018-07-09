Актер Александр Иншаков опроверг сообщения о своем задержании

СЕГОДНЯ 16:39 2018-07-09T16:39:45+03:00

По его словам, инцидент с правоохранителями закончился составлением протокола и изъятием у него травматического пистолета

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Президент гильдии каскадеров России Александр Иншаков опроверг информацию о своем задержании. При этом он не стал отрицать, что инцидент с правоохранителями из-за травматического пистолета все-таки имел место быть, только закончился он не задержанием, а составлением протокола и изъятием оружия.

Как уточнил актер, разрешение на травмат у него есть, а проблемы у него возникли из-за того, что он не знал об указе президента РФ о запрете ношения оружия в городах, где проходит чемпионат мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018).

«Никакого задержания не было. Был составлен протокол, оружие изъяли и вернут его мне 26 июля. Я не знал, что был указ президента о том, что нельзя носить оружие в период чемпионата мира», - сказал Иншаков РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому, в частности, с 25 мая по 25 июля запрещена перевозка и ношение гражданского травматического, служебного, спортивного и охотничьего оружия. Причем ранее правоохранители предупреждали, что у нарушителей оружие будет изыматься до 26 июля.