2018-07-09T16:39:45+03:00
Звезды

Актер Александр Иншаков опроверг сообщения о своем задержании

По его словам, инцидент с правоохранителями закончился составлением протокола и изъятием у него травматического пистолета
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Актер Александр ИншаковАктер Александр ИншаковФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Президент гильдии каскадеров России Александр Иншаков опроверг информацию о своем задержании. При этом он не стал отрицать, что инцидент с правоохранителями из-за травматического пистолета все-таки имел место быть, только закончился он не задержанием, а составлением протокола и изъятием оружия.

Как уточнил актер, разрешение на травмат у него есть, а проблемы у него возникли из-за того, что он не знал об указе президента РФ о запрете ношения оружия в городах, где проходит чемпионат мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018).

«Никакого задержания не было. Был составлен протокол, оружие изъяли и вернут его мне 26 июля. Я не знал, что был указ президента о том, что нельзя носить оружие в период чемпионата мира», - сказал Иншаков РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому, в частности, с 25 мая по 25 июля запрещена перевозка и ношение гражданского травматического, служебного, спортивного и охотничьего оружия. Причем ранее правоохранители предупреждали, что у нарушителей оружие будет изыматься до 26 июля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Безопасно и эффективно: учёные протестировали революционную вакцину против ВИЧ
Родителям запретили обнимать спасенных из пещеры в Таиланде детей
Антитабачный закон будет регулировать использование электронных сигарет
За трансляцией матча Россия - Хорватия на ЧМ-2018 наблюдали 14 миллионов россиян
В Одессе начались американо-украинские учения See Breeze
Минтруд пообещал, что рост пенсий в России не остановится после 2024 года
Сборная России занимает первое место по игре в защите на матчах ЧМ
Скотланд-Ярд не видит связи между отравлениями в Эймсбери и Солсбери
«Яндекс» ограничил продажу своих смарт-колонок из-за высокого спроса
Песков: Путин не станет встречаться с Макроном во время его приезда на полуфинал Франция - Бельгия
Дайверы вывели из затопленной пещеры в Таиланде седьмого подростка
Суд в Мьянме обвинил двух журналистов Reuters в нарушении закона столетней давности
Порошенко прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова
Стало известно о спасении шестого школьника из пещеры в Таиланде
Операция по спасению детей из пещеры Таиланда получила статус секретности
На Украине в лесу нашли мешки с сотнями миллионов изрезанных гривен
Песков раскрыл подробности подготовки к встрече Путина и Трампа
"Дорогого стоят": Плющенко отреагировал на слезы Дзюбы на ЧМ-2018