В Москве 8 июля 2018 года выпало рекордное количество осадков

СЕГОДНЯ 17:29 2018-07-09T17:29:28+03:00

Последний раз аналогичный рекорд установили в 1961 году

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В воскресенье, 8 июля, в Москве зафиксировали рекордный уровень осадков для этой даты. В ночь с 7 на 8 июля выпало больше половины месячной нормы, почти 50 миллиметров.

Столичный регион находился под влиянием высокого и малоподвижного циклона, что и стало причиной такого количества осадков. Их количество в разных районах отличалось друг от друга.

Максимальный уровень был зафиксирован в центре, на улице Балчуге. За шесть часов там выпало 44 миллиметра.

За весь день в Москве был достигнут показатель в 49 миллиметра осадков. Эта цифра побила рекорд, установленный в 1961 году – 24, 9 миллиметра.

На остальных станциях настолько интенсивного дождя не было. В Тушино, например, выпало за сутки 16 миллиметров, а на опорной станции ВДНХ – всего 5.

Напомним, что ранее мы писали на нашем сайте kp.ru, что новая рабочая неделя принесёт в столицу жаркую погоду, вот только без дождей пока не обойдётся.

По данным синоптиков, ясную погоду осталось ждать не так уж и долго, до четверга 12 июля.