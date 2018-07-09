Посольство РФ призвало Лондон раскрыть данные о случаях отравления в Британии

СЕГОДНЯ 17:23 2018-07-09T17:24:07+03:00

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Посольство РФ в Лондоне выразило соболезнования в связи со смертью Дон Стерджес, ранее отравленной в городе Эймсбери. Также российские дипломат выразили надежду на то, что причины и обстоятельства гибели британки будут расследованы «добросовестно и в соответствии с высокими международными стандартами».

При этом диппредставительство нашей страны в очередной раз призвало Лондон раскрыть данные о событиях в Солсбери, где в марте были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«Гибель британской гражданки с новой силой ставит вопрос о необходимости для британских властей предоставить <…> полную информацию как о медицинских аспектах произошедшего в Солсбери и Эймсбери, так и о ходе расследования, наличии улик и фактах, на которых основываются звучащие в адрес России обвинения», - говорится в сообщении дипмиссии.

Также там подчеркивается, что без доступа к материалам следствия Москва будет рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как «безответственную антироссийскую провокацию официального Лондона». «Пока, если судить по делу Скрипалей, полицейское расследование ограничено жесткими политическими рамками, навязанными нынешним руководством страны», - добавили в посольстве.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле стало известно об инциденте с отравлением в Эймсбери. Причем западные СМИ уже успели распространить информацию о том, что жителей этого британского города - 44-летнюю Дону Стерджес и 45-летнего Чарльза Роули - якобы отравили тем же веществом, что и Скрипалей в Солсбери.