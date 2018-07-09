Меркель пригрозила Вашингтону ответом на американские пошлины
В Евросоюзе склонны к диалогу с Вашингтоном по вопросу введенных им увеличенных пошлин на ряд европейских товаров. Впрочем, если в США будут и дольше проводить недружественную экономическую политику в отношении своих ближайших партнеров, ЕС примет все необходимые меры для установления экономического паритета.
Об этом 9 июля, по итогам совместной встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Берлине заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы готовы разговаривать с США, мы должны попытаться достигнуть договоренности, иначе мы вынуждены будем действовать, как мы это сделали в сфере сталелитейной и алюминиевой промышленности", - сказала она.
Комментируя введенные пошлины накануне США экспортные пошлины на значительное количество китайских товаров, руководитель ФРГ отдельно подчеркнула, что европейские страны обеспокоены начавшейся торговой войной между Вашингтоном и Пекином.
"Последствия в случае введения пошлин между США и Китаем будут ощущать все партнеры, в том числе германские компании", - добавила канцлер на брифинге перед журналистами.
"У нас много прямых инвестиций вложено в США, много прямых инвестиций - в Китай, поэтому можно говорить о многосторонней торговой системе", - пояснила канцлер.
По словам федерального канцлера, Берлин и Пекин намерены придерживаться в торговых вопросах правил и норм Всемирной торговой организации (ВТО).
Напомним, на прошлой неделе Соединенные Штаты ввели 25%-ные пошлины на ряд товаров, произведенных в Китае, стоимостью $34 млрд. Кроме того, с начала июня в отношении ЕС действуют увеличенные экспортные пошлины на ввоз в страну стали и алюминия на 10% и 25% соответственно.