2018-07-09T17:42:35+03:00
В мире

Меркель пригрозила Вашингтону ответом на американские пошлины

Федеральный канцлер сделала резкое заявление по итогам встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кецяном
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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В Евросоюзе склонны к диалогу с Вашингтоном по вопросу введенных им увеличенных пошлин на ряд европейских товаров. Впрочем, если в США будут и дольше проводить недружественную экономическую политику в отношении своих ближайших партнеров, ЕС примет все необходимые меры для установления экономического паритета.

Об этом 9 июля, по итогам совместной встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Берлине заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы готовы разговаривать с США, мы должны попытаться достигнуть договоренности, иначе мы вынуждены будем действовать, как мы это сделали в сфере сталелитейной и алюминиевой промышленности", - сказала она.

Комментируя введенные пошлины накануне США экспортные пошлины на значительное количество китайских товаров, руководитель ФРГ отдельно подчеркнула, что европейские страны обеспокоены начавшейся торговой войной между Вашингтоном и Пекином.

"Последствия в случае введения пошлин между США и Китаем будут ощущать все партнеры, в том числе германские компании", - добавила канцлер на брифинге перед журналистами.

"У нас много прямых инвестиций вложено в США, много прямых инвестиций - в Китай, поэтому можно говорить о многосторонней торговой системе", - пояснила канцлер.

По словам федерального канцлера, Берлин и Пекин намерены придерживаться в торговых вопросах правил и норм Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, на прошлой неделе Соединенные Штаты ввели 25%-ные пошлины на ряд товаров, произведенных в Китае, стоимостью $34 млрд. Кроме того, с начала июня в отношении ЕС действуют увеличенные экспортные пошлины на ввоз в страну стали и алюминия на 10% и 25% соответственно.

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