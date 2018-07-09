Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации

СЕГОДНЯ 17:44 2018-07-09T17:44:23+03:00

По словам секретаря Совбеза РФ, связано это с деструктивными устремлениями действующей власти Украины и с агрессией украинских националистов

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в понедельник, 9 июля, на заседании в Севастополе, заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации.

«Угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняется», - сказал политик.

При этом он уточнил, что связано это, прежде всего, с деструктивными устремлениями действующей власти Украины и с агрессией украинских националистов. В частности, деятельность запрещенного в России экстремистского «Меджлиса крымско-татарского народа» из-за рубежа способствует росту преступлений террористического характера.

По словам Патрушева, в 2017-м и 2018 году на полуострове выявлено более полутора тысяч нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму. «Внесено 1200 актов прокурорского реагирования, возбуждено 12 уголовных дел», - цитирует секретаря Совбеза РФ ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права. Однако Украина продолжает считать Крым своей территорией.