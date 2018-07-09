Ученые раскрыли главные мужские ошибки в сексе

СЕГОДНЯ 17:51 2018-07-09T17:51:10+03:00

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Западные сексологи заинтересовались вопросом, какие ошибки представителей сильного пола при сексуальных отношениях больше всего претят женщинам. Для этого они опросили более тысячи респондентов в разных странах мира.

В итоге оказалось, что чаще всего у женщин вызывает раздражение оральный секс, который происходит при их категорическом отказе. В таких случаях мужчины подводят голову любовницы к своему половому органу или же сами подносят его к ее рту, не принимая во внимание ее собственно желание заниматься подобным.

Кроме того, дамы посетовали на эгоистов, которые не стимулируют их эрогенные зоны, а думают только о том, чтобы доставить наслаждение себе любимому. По признаниям женщин, такие молодые люди после оргазма вовсе теряют интерес к партнерше и даже отказываются от элементарных объятий и поцелуев.

Кроме того, дамы недовольны теми представителями сильного пола, которые во время любовных утех не разговаривают о сексе. А ведь, по их словам, подобные беседы как раз существенно помогают им достичь оргазма, сообщает сайт «Дни.ру».