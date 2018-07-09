"Ребята отдали все силы за страну!": глава Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил сборную России и горожан за спортивный праздник

СЕГОДНЯ 19:35 2018-07-09T19:35:11+03:00

После игры России и Хорватии врио губернатора сказал «спасибо» всем тем, кто встречал гостей ЧМ 2018 на самом высоком уровне

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Глава Самарской области Дмитрий Азаров вместе с жителями города и гостями региона посмотрел матч Россия – Хорватия 7 июля на площади им. Куйбышева. На фан-зоне врио губернатора также, как и все россияне, болел за наших, напряженно следил за происходящим на экране и до последнего верил, что наши футболисты справятся с хорватами. Впрочем, так и вышло, ведь серия пенальти – та еще лотерея.

- Команда отдала все силы, она сделала на поле все, что могла и не могла. Думаю, никто ребят не упрекнет за результат, потому что бились до последнего. Ребята отдали все силы за страну, болельщиков и за Родину, - сразу после игры поделился эмоциями Дмитрий Азаров.

После этого он обратился к жителям региона и сказал им спасибо за то, что все они внесли огромный вклад в отличное проведение чемпионата мира в Самаре. Теперь уж точно слава о самарском гостеприимстве пройдет по всему миру.

- Мы сделали все, чтобы ЧМ в Самаре стал настоящим праздником, продемонстрировали благожелательность, дружелюбность. Сегодня мы задали очень высокую планку, мы не имеем права ее опустить. Я думаю, что это никогда не забудется, это останется в сердце каждого самарца. И это будет сказываться на нашем характере, - сказал Дмитрий Азаров.