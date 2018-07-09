Туск заявил, что ЕС продлил санкции против РФ из-за Крымского моста

СЕГОДНЯ 19:52 2018-07-09T19:53:04+03:00

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Глава Евросовета Дональд Туск, выступая в понедельник, 9 июля, на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Украина в Брюсселе, объяснил продление антироссийских экономических санкций до 31 января 2019 года. По его словам, поводом для такого решения ЕС стало строительство Крымского моста и проведение в Крыму российских президентских выборов в марте этого года.

«Наши санкции были продлены, в частности, после выборов в Крыму и из-за строительства Крымского моста без согласия Украины», - приводит слова Туска ТАСС. При этом председатель Евросовета заверил, что Европейский союз намерен и дальше продолжать свою «политику непризнания Крыма частью России».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru¸ в этот понедельник вступило в силу решение ЕС о продлении экономических санкций против России на полгода - до 31 января 2019 года. Официальной причиной такого решения стало отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей.