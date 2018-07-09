500-тысячный посетитель фан-зоны в Самаре смотрел матч на VIP-трибуне

СЕГОДНЯ 20:00 2018-07-09T20:00:32+03:00

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В Самаре на фан-зоне ЧМ 2018 встретили 500-тысячного болельщика. Юбилейными посетителями полюбившейся площадки, где всегда можно не только поболеть, но и послушать концерты, встретить фанатов из других стран, стала семья Есауловых. Ярослав и Ксения в день игры России и Хорватии впервые дошли до Фестиваля болельщиков. У супругов – маленькая дочка, с ней в жару далеко ездить не хотелось. Но под занавес спортивного праздника мама с папой все же решили показать малышке Арине атмосферу праздника и не прогадали.

- Я не ожидал такого приятного сюрприза. Вообще, шли сюда с женой, чтобы поболеть за наших, проникнуться атмосферой происходящего. Очень хотели, чтобы Россия победила. Но уже спасибо сборной, что вышли в финал, подарили нам такие незабываемые эмоции, - говорит глава семьи Ярослав.

Встречали юбилейных фанатов аплодисментами, улыбками и подарками. Есауловы получили билеты на VIP-трибуну и уже с нее смотрели за всеми перипетиями игры наших и хорватов, переживали за Дзюбу, Фернандеса, Акинфеева, замирая, следили за серией пенальти.

- Это незабываемый праздник, спасибо за него всем организаторам, - признались они.

Кстати, фан-зона в Самаре снова начнет работать уже с 10 июля. До конца фестиваля остается еще пять дней, в завершение на площадке пройдет концерт Дискотеки Аварии.