2018-07-09T20:39:53+03:00
Общество

В Москве у входа во все станции метро обновят буквы «М»

Цвет логотипа останется красным
Александра БУРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Буквы «М» у входов всех станций столичного метро обновят до 2019 года‍Буквы «М» у входов всех станций столичного метро обновят до 2019 года‍Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Обозначающие вход в столичное метро буквы «М» начнут реставрировать в этом году, закончить обновление планируют уже в 2019.

Внешний вид этих знаков не сильно поменяется. Они будут такие же, какие устанавливают сейчас на всех новых станциях. Буквы останутся красного цвета и будут подсвечиваться, а ножка, на которой будет стоять конструкция, начнёт светиться в цвет той линии, на входе в станцию которой располагается.

Об этом сообщила заместитель начальника метрополитена Юлия Темникова по итогам круглого стола по обсуждению предложений в предвыборную программу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина по развитию транспортной системы в городе.

Красные объёмные буквы-указатели «М» с подсветкой устанавливаются над вестибюлями станций и на других объектах метрополитена с 1930-х годов.

Напомним, что ранее стало известно, что до конца года достроят 17 станций метро.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мэр Еревана подтвердил, что уходит в отставку
Кот Ларри прокомментировал отставку Бориса Джонсона
В Госдуме ответили на обвинения Лондона в «причастности» России к отравлению в Эймсбери
На Украине назвали причину взрыва миномета на военных учениях
«Вызов и провокация»: в Совфеде прокомментировали поведение хорватского футболиста Виды
500-тысячный посетитель фан-зоны в Самаре смотрел матч на VIP-трибуне
Премьер-министр Польши рассказал, что может стать поводом для постоянного примирения с Украиной
Туск заявил, что ЕС продлил санкции против РФ из-за Крымского моста
"Ребята отдали все силы за страну!": глава Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил сборную России и горожан за спортивный праздник
Эксперт оценил решение Бориса Джонсона уйти в отставку
Глава Минобороны Великобритании обвинил Россию в гибели британки в Эймсбери
«Не захотел оставаться в дырявой шлюпке»: Захарова прокомментировала отставку Бориса Джонсона
Наводнение в Японии: число погибших достигло 120
МИД РФ продолжит настаивать на предоставлении доступа к Скрипалям
Смертельная драка в центре Москвы попала на видео
Минсельхоз хочет штрафовать жителей Подмосковья и дачников за борщевик
Бык снял скальп с одного из лучших матадоров Испании
Ученые раскрыли главные мужские ошибки в сексе
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
Меркель пригрозила Вашингтону ответом на американские пошлины
В Москве 8 июля 2018 года выпало рекордное количество осадков
Посольство РФ призвало Лондон раскрыть данные о случаях отравления в Британии