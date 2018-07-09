В Москве у входа во все станции метро обновят буквы «М»

СЕГОДНЯ 20:39 2018-07-09T20:39:53+03:00

Буквы «М» у входов всех станций столичного метро обновят до 2019 года‍ Фото: Иван ВИСЛОВ

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Обозначающие вход в столичное метро буквы «М» начнут реставрировать в этом году, закончить обновление планируют уже в 2019.

Внешний вид этих знаков не сильно поменяется. Они будут такие же, какие устанавливают сейчас на всех новых станциях. Буквы останутся красного цвета и будут подсвечиваться, а ножка, на которой будет стоять конструкция, начнёт светиться в цвет той линии, на входе в станцию которой располагается.

Об этом сообщила заместитель начальника метрополитена Юлия Темникова по итогам круглого стола по обсуждению предложений в предвыборную программу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина по развитию транспортной системы в городе.

Красные объёмные буквы-указатели «М» с подсветкой устанавливаются над вестибюлями станций и на других объектах метрополитена с 1930-х годов.

Напомним, что ранее стало известно, что до конца года достроят 17 станций метро.