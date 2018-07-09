2018-07-09T20:34:11+03:00
Политика

На Украине назвали причину взрыва миномета на военных учениях

ЧП случилось 6 июля на полигоне в Ровенской области незалежной
Дарья ИВАШКИНА
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На Украине назвали причину взрыва миномета на военных ученияхНа Украине назвали причину взрыва миномета на военных ученияхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украине назвали причину взрыва миномета во время учений на полигоне в Ровенской области. Как заявил главный военный прокурор незалежной Анатолий Матиос, характер и обстоятельства разрыва миномета указывают на то, что ЧП случилось из-за того, что орудие зарядили два раза.

«По мнению следствия, минометы работали без предохранителей, что привело к возможности двойного заряжания. Взрыв произошел сразу после очередного заряжания», - приводит слова Матиоса сайт возглавляемого им ведомства.

Отметим, как сообщал сайт kp.ru, взрыв на полигоне в Ровенской области прогремел 6 июля в 05:55 по местному времени (совпадает с московским) во время тактических военных учений. В результате трое украинских военных погибли, и еще девять получили ранения. После этого президент незалежной Петр Порошенко поручил приостановить использование взрывоопасных минометов.

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