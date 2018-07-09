СЕГОДНЯ 20:56 2018-07-09T20:56:23+03:00

В Госдуме ответили на обвинения Лондона в «причастности» России к отравлению в Эймсбери Фото: Анастасия НОВИКОВА

Как заметил депутат Антон Морозов, делать такие громкие заявления можно только после тщательного расследования

Изменить размер текста: A A

В Госдуме прокомментировали заявление главы Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Россия якобы причастна к смерти женщины, отравленной неким нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери. Как отметил член думского комитета по международным делам Антон Морозов, подобные обвинения «подрывают отношения между государствами и понижают уровень доверия».

Также депутат подчеркнул, что предъявлять такие серьезные обвинения можно только после тщательного расследования. При этом политик призвал Лондон «быть более ответственным».

«Прошлые обвинения, которые выдвигала Британия против России, не были подтверждены нигде, кроме информационного поля. Налицо была политизация процесса. Сейчас уже не очень верится в заявления британской стороны. Такие серьезные обвинения требуют тщательного расследования с участием российских следователей», - сказал Морозов в беседе с RT.

Кроме того, депутат выразил мнение, что заявления министра обороны Великобритании «косвенным образом связаны» с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также с проведением в нашей стране чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 9 июля, Гэвин Уильямсон заявил, что Россия якобы имеет отношение к смерти его соотечественницы Дон Стерджес - одной из пострадавших в Эймсбери.