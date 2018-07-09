2018-07-09T21:17:28+03:00
В мире

Кот Ларри прокомментировал отставку Бориса Джонсона

Главный мышелов правительства Великобритании заверил, что «в этот момент неопределенности» никуда уходить не собирается
Дарья ИВАШКИНА
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Кот ЛарриКот ЛарриФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отставка министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона никого не оставила равнодушным в королевстве. Уход дипломата прокомментировал даже кот главы британского кабмина Терезы Мэй по кличке Ларри.

Так, в микроблоге главного мышелова правительства Соединенного Королевства в Twitter появилось сообщение, в котором утверждается, что Ларри в отличие от Джонсона никуда уходить не собирается. «В этот момент неопределенности для правительства хочу заверить вас, что никуда не ухожу: у меня удобное место, никаких шансов, что я его покину», - говорится в последнем твите знаменитого кота.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, в феврале выяснилось, что Ларри рискует лишиться своего поста. Тогда СМИ, сравнивая его с питомцем того же Бориса Джонсона Палмерстоном, заметили, что кот Терезы Мэй «больше предпочитает позировать фотографам», чем ловить мышей.

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