2018-07-09T21:40:53+03:00
В мире

Мэр Еревана подтвердил, что уходит в отставку

По словам политика, будучи градоначальником, он «пытался услышать голос каждого ереванца» и «шаг за шагом решать проблемы армянской столицы»
Дарья ИВАШКИНА
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Тарон Маргарян. Фото: официальный сайт мэрии ЕреванаТарон Маргарян. Фото: официальный сайт мэрии Еревана
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В понедельник, 9 июля, стало известно о том, что мэр Еревана Тарон Маргарян подал в отставку. При этом сам градоначальник уже подтвердил эту информацию и даже уже успел поблагодарить своих коллег за совместную работу.

Кроме того, политик заверил, что, будучи мэром, «пытался услышать голос каждого ереванца» и «шаг за шагом решать проблемы армянской столицы». По словам Тарона, он был верен своему обещанию и своим программам.

«Уважаемые сограждане, обращаюсь к вам, чтобы сообщить о своем решении покинуть должность мэра Еревана и выразить благодарность каждому из вас за сотрудничество и совместную работу», - говорится в обращении мэра, размещенном на сайте городской администрации.

Стоит отметить, что Тарон Маргарян является членом Республиканской партии, возглавляемой экс-премьером Армении Сержем Саргсяном, который в апреле был вынужден покинуть свой пост из-за массовых протестов в стране.

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