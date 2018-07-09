Борис Джонсон рассказал о причине своей отставки

СЕГОДНЯ 22:01 2018-07-09T22:01:24+03:00

Как выяснилось, он ушел с поста главы МИД Британии, так как не согласен с тем, как Лондон ведет переговоры о Brexit

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Теперь уже бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон в письме, направленном в понедельник, 9 июля, на имя премьер-министра страны Терезы Мэй, объяснил, почему решил покинуть свой пост.

Как выяснили журналисты, в своем послании дипломат указал на то, что не может занимать министерскую должность, когда Лондон так нерешительно ведет переговоры о Brexit с Брюсселем. По мнению Джонсона, мечта о лучшем будущем «умирает, будучи задушенной никому не нужной неуверенностью в собственных силах».

В частности, экс-глава МИД Британии заметил, что власти королевства «отложили все ключевые решения, в том числе подготовку к соглашению, результатом которого явился бы полу-Brexit», передает телерадиовещательная корпорация Би-би-би, в распоряжении которой оказалось письмо Джонсона.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 9 июля, британский министр иностранных дел Борис Джонсон подал прошение об отставке. А премьер-министр королевства Тереза Мэй утвердила его решение об уходе с поста.