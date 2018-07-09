Арбитраж признал банкротом пять компаний Urban Group

СЕГОДНЯ 22:26 2018-07-09T22:26:58+03:00

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В понедельник, 9 июля, Арбитражный суд Московской области рассмотрел иски Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства о банкротстве к пяти застройщикам, образующим Urban Group. В итоге все пять «дочек» группы, которые занимались строительством жилых домов в Подмосковье, были признаны банкротами.

Речь идет о ООО «Ивастрой» (достраивало ЖК «Лайково»), ООО «Ваш город» (занималось ЖК «Видный город»), ООО «Экоквартал» (реализовывало ЖК «Митино О2»), АО «Континент Проект» (застройщик ЖК «Солнечная система»), а также ООО «Хайгейт», которое занималось реализацией двух подмосковных проектов - ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный».

Отметим, в Фонде защиты дольщиков считают, что в настоящее время банкротство является единственно возможным механизмом скорейшей достройки объектов компании и передачи дольщикам их квартир. К примеру, данный механизм позволяет привлечь к достройке нового застройщика, передает ТАСС.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, Urban Group был одним из крупнейших застройщиков Московской области. Работал на рынке 10 лет. Однако в апреле этого года выяснилось, что у компании серьезные финансовые проблемы. В результате сначала Росреестр приостановил регистрацию договоров долевого участия (ДДУ), заключаемых «дочками» группы, затем банки прекратили сотрудничество с Urban Group.

После этого стройку заморозили. Таким образом, 16 тысяч покупателей оказались в подвешенном состоянии.