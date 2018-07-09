2018-07-09T22:51:54+03:00
В мире

Эрдоган пообещал быть достойным президентом для всего народа Турции

Политик вновь вступил в должность главы республики
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии инаугурацииРеджеп Тайип Эрдоган во время церемонии инаугурацииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 9 июля, Реджеп Тайип Эрдоган вновь вступил в должность президента Турции. Церемония инаугурации прошла на площади возле президентского дворца в Анкаре.

Причем, выступая перед собравшимися, политик пообещал быть достойным лидером для всех жителей страны.

Также Эрдоган заявил о вступлении республики в новый этап своего развития. «Мы начинаем здесь новый этап нашей истории, перейдя к президентской системе. Это новый этап новой Турции», - сказал он.

Кроме того, глава государства уточнил, что новая Турция «сделает ставку на прорыв по всем направлениям, от демократии и сферы соблюдения прав человека до экономики и крупных инвестиций», передает Anadolu. По его словам, в будущем республика «укрепит свою мощь, продолжит развивать оборонную промышленность и будет стоять на страже своих границ».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, досрочные президентские выборы прошли в Турции в конце июня. Тогда Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу. Турецкий народ оказал ему серьезную поддержку, и теперь политик может остаться у власти вплоть до 2029 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили своего младшего сына
«Сожалею и несколько удивлена»: Мэй прокомментировала отставку Бориса Джонсона
Главой МИД Великобритании назначен министр здравоохранения Джереми Хант
Арбитраж признал банкротом пять компаний Urban Group
Борис Джонсон рассказал о причине своей отставки
Мэр Еревана подтвердил, что уходит в отставку
Кот Ларри прокомментировал отставку Бориса Джонсона
В Госдуме ответили на обвинения Лондона в «причастности» России к отравлению в Эймсбери
В Москве у входа во все станции метро обновят буквы «М»
На Украине назвали причину взрыва миномета на военных учениях
«Вызов и провокация»: в Совфеде прокомментировали поведение хорватского футболиста Виды
500-тысячный посетитель фан-зоны в Самаре смотрел матч на VIP-трибуне
Премьер-министр Польши рассказал, что может стать поводом для постоянного примирения с Украиной
Туск заявил, что ЕС продлил санкции против РФ из-за Крымского моста
"Ребята отдали все силы за страну!": глава Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил сборную России и горожан за спортивный праздник
Эксперт оценил решение Бориса Джонсона уйти в отставку
Глава Минобороны Великобритании обвинил Россию в гибели британки в Эймсбери
«Не захотел оставаться в дырявой шлюпке»: Захарова прокомментировала отставку Бориса Джонсона
Наводнение в Японии: число погибших достигло 120
МИД РФ продолжит настаивать на предоставлении доступа к Скрипалям
Смертельная драка в центре Москвы попала на видео
Минсельхоз хочет штрафовать жителей Подмосковья и дачников за борщевик
Бык снял скальп с одного из лучших матадоров Испании
Ученые раскрыли главные мужские ошибки в сексе
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
Меркель пригрозила Вашингтону ответом на американские пошлины
В Москве 8 июля 2018 года выпало рекордное количество осадков
Посольство РФ призвало Лондон раскрыть данные о случаях отравления в Британии