Эрдоган пообещал быть достойным президентом для всего народа Турции

СЕГОДНЯ 22:51 2018-07-09T22:51:54+03:00

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В понедельник, 9 июля, Реджеп Тайип Эрдоган вновь вступил в должность президента Турции. Церемония инаугурации прошла на площади возле президентского дворца в Анкаре.

Причем, выступая перед собравшимися, политик пообещал быть достойным лидером для всех жителей страны.

Также Эрдоган заявил о вступлении республики в новый этап своего развития. «Мы начинаем здесь новый этап нашей истории, перейдя к президентской системе. Это новый этап новой Турции», - сказал он.

Кроме того, глава государства уточнил, что новая Турция «сделает ставку на прорыв по всем направлениям, от демократии и сферы соблюдения прав человека до экономики и крупных инвестиций», передает Anadolu. По его словам, в будущем республика «укрепит свою мощь, продолжит развивать оборонную промышленность и будет стоять на страже своих границ».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, досрочные президентские выборы прошли в Турции в конце июня. Тогда Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу. Турецкий народ оказал ему серьезную поддержку, и теперь политик может остаться у власти вплоть до 2029 года.