2018-07-09T23:15:06+03:00
В мире

«Сожалею и несколько удивлена»: Мэй прокомментировала отставку Бориса Джонсона

Как считает британский премьер, в минувшую пятницу состоялось «продуктивное» совещание правительства по вопросу Brexit
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила теперь уже бывшему главе МИД Борису Джонсону ответное письмо, в котором, в частности, призналась, что была несколько удивлена его отставкой. Дело в том, что дипломат решил уйти со своего поста после совещания правительства по вопросу Brexit в загородной резиденции Чекерс, которое сама Мэй считает «продуктивным».

«Я сожалею и несколько удивлена, что после продуктивного обсуждения, которое у нас состоялось в Чекерсе в пятницу, и того всеобъемлющего и подробного предложения, которое мы согласовали в качестве кабинета министров, получила его (письмо Джонсона об отставке)», - цитирует послание главы британского кабмина Би-би-си.

При этом Мэй выразила мнение, что положения согласованного 6 июля документа «приведут к тому, за что ратовал сам Джонсон», - к контролю над британскими границами, законами и деньгами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 9 июля, стало известно, что британский министр иностранных дел Борис Джонсон решил уйти в отставку. А чуть позднее выяснилось, что он покинул свой пост, так как не согласен с тем, как Лондон ведет переговоры о Brexit с Брюсселем.

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