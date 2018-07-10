Порошенко хочет «запечатать» часть границы Украины с Россией

СЕГОДНЯ 00:31 2018-07-10T00:31:21+03:00

Глава государства уверен, что Москва согласится на ввод миротворцев ООН в Донбасс

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О необходимости «запечатать» часть российско-украинской границы заявил президент Украины Петр Порошенко на брифинге по итогам переговоров с руководством ЕС в Брюсселе.

«Я считаю, что единственный путь изменить ситуацию — это запечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы и обеспечить выполнение минских соглашений», - сказал он.

Глава государства, что российская сторона должна согласиться с введением миротворцев ООН на всю территорию Донбасса, в том числе вдоль той части границы с Россией, которую Киев не контролирует, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru расказывал, что президент РФ Владимир Путин в октябре прошлого года заявил, что Россия внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев всемирной организации в Донбассе. Он отметил, что миротворцы могут быть расположены на линии разграничения для обеспечения безопасности представителей ОБСЕ. Однако ИКев настаивает на более широком мандате для миротворцев.