2018-07-10T01:28:15+03:00
Политика

Эрдоган после инаугурации объявил новый состав правительства

Четыре министра сохранили свои прении позиции в новом кабинете
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сразу после инаугурации, 9 июля, объявил новый состав правительства. Этот кабинет министров уже будет работать без премьера, и сформирован лично главой государства.

Таким образом, Турция начала переход от парламентской республики к президентской. Вице-президентом Эрдоган назначил Фуат Октая. Из «стареньких» на своем посту остался министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, мнистр юстиции Абдулхамит Гюль, глава Минобороны Хулуси Акар и глава МВД Сулейман Сойлу.

Главой министерства финансов стал зять Эрдогана Берат Албайрак, ранее возглавлявший энергетику в стране. Министром труда, соцуслуг и семьи Турции назначена Зехра Зюмрют Селчук. Министром промышленности и развития стал Мустафа Варанк, а министром культуры и туризма стал Мехмет Эрсой, передает Интерфакс.

Министерство торговли возглавит Рухсар Пекджан, а министерство транспорта и инфраструктуры - Джахит Туран.

Новый состав правительства малочсленней предыдущего, поскольку некоторые министерства были объеденины. Сейчас в кабинете 16 вместо 21 министра.

Как рассказывал сайт kp.ru, Эрдоган вновь вступил в должность президента Турции в понедельник. Церемония инаугурации прошла на площади возле президентского дворца в Анкаре. Президент пообещал быть достойным лидером для всех жителей страны.

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