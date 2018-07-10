Илон Маск сообщил, что его мини-субмарина готова спасать детей из пещеры в Таиланде

СЕГОДНЯ 02:47 2018-07-10T02:49:26+03:00

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Мини-субмарина для спасения детей, запертых в пещере Кхао Луанг в Таиланде, над которой работал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, готова к использованию. Об этом миллиардер сообщил в своем Twitter.

Твит Илона МаскаФото: СОЦСЕТИ

«Только что вернулся из пещеры номер три. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она сделана из частей ракет и названа «Лесной вепрь» в честь футбольной команды детей»,- рассказал инженер.

Маск отметил, что оставит этот аппарат в Таиланде, где он может пригодиться в будущем. Предприниматель также упомянул о красоте этой страны.

Ранее Маск сообщил о начале испытаний мини-субмарины, которые проходили в бассейне в Лос-Анджелесе.

Ранее сайт kp.ru расказывал, что Маск показал мини-субмарину для спасения детей. Он опубликовал в своем микроблоге видео подводных испытаний небольшой подлодки, собранной из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Напомним, 23 июня на западе Таиланда пропала детская футбольная команда, состоящая из 12 школьников, и их тренер. Через 10 дней их нашли заблокированыи в пещере глубиной 800 метров из-за резко поднявшегося уровня воды.

В понедельник спасателям удалось вывести на поверхность восьмерых ребят. Сейчас в пещере остаются 4 школьника и тренер.