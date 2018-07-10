Лондон опубликует стратегию Brexit 12 июля
Правительство Великобритании представит полный вариант стратегии переговоров об условиях выхода из Евросоюза (white paper) в этот четверг, 12 июля. Об этом сообщили в канцелярии британского премьер-министра Терезы Мэй.
Представитель главы правительства отметил, что в понедельник Мэй провела встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Они обсуждали ход переговоров по Brexit, проблему миграции и предстоящий саммит НАТО.
При этом глава британского правительства озвучила позицию Лондона на переговорах с Брюсселем и назвала дату публикации полного варианта стратегии. Мэй обратила внимание Курца, что Евросоюзу следует «серьезно изучить это предложение», передает РИА Новости.
Как писал сайт kp.ru, 8 июля министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис ушел в отставку. Решение он принял после того, как в пятницу после ожесточенных споров в правительстве был принят "мягкий вариант" Brexit. Он предусматривает создание зоны свободной торговли с ЕС и сохранение таможенных стандартов объединения на границах страны.
Вслед за ним правительство Мэй покинул глава МИД Борис Джонсон, который заявил, что одобренный документ ставит Соединенное Королевтсво в зависимость от ЕС.
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