2018-07-10T03:53:13+03:00
В мире

Министр юстиции Чехии ушла с поста после скандала с плагиатом в дипломных работах

Татьяна Мала не признала свою вину, но решила не обострять ситуацию вокруг нового правительства
Юлия ДИВЕЕВА
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Правительство Чехии осталось без министра юстицииПравительство Чехии осталось без министра юстицииФото: REUTERS
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В Чехии Министр юстиции Татьяна Мала ушла со своего поста после того, как ее уличили в плагиате в дипломных работах. О своей отставке она сообщила журналистам сама.

В качестве главы Минюста Мала работала всего 12 дней. Сразу после того, как президент станы Милош Земан утвердил новый состав правительства 27 июня, несколько экспертов обвинили новоиспеченного министра юстиции в использовании целых отрывков из чужих материалов для дипломных работ в университете имени Менделя в Брно, и потом в Панъевропейском университете в Братиславе.

«Хочу повторить, что не чувствую себя в чем-либо виновной. Критика в мой адрес была организованной кампанией СМИ. Тем не менее, чтобы успокоить ситуацию, в том числе, вокруг нового правительства, я решила покинуть пост министра юстиции», — сказала Мала.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш после ее отставки заявил, что он и однопартийцы Малы верят в ее невиновность. Но если бы она осталась на своем посту ни СМИ, ни оппозиция не давали бы новому правительству нормально работать, передает РИА Новости.

Отметим, что петицию за ее отставку подписали несколько сотен видных ученых, юристов и политиков Чехии.

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