2018-07-10T05:07:49+03:00
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект об отмене внутреннего роуминга

Проблему единого тарифа в предела страны будет решена на законодательном уровне
Юлия ДИВЕЕВА
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В Госдуме обсудят отмену роуминга в РоссииВ Госдуме обсудят отмену роуминга в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Законопроект об отмене национального роуминга во вторник будет обсуждаться на заседании Государственной думы. Документ был разработан в «Справедливой России» и в июне 2017 года внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Этот законопроект вносит в статью «О связи» изменения, которые отменяют дифференцирование тарифов по оплате услуг связи в зависимости от перемещения клиента из одного региона или области в другой.

Роуминг для номеров из других регионов у сотовых компаний появился, когда все операторы связи осуществляли соединения через единого общероссийского оператора связи, что приводило к дополнительным расходам. Сегодня подобный механизм применяется в редких случаях. Поэтому разработчики документа считают, что дополнительные платежи за перемещение абонентов по территории РФ стали лишними, передает ТАСС.

Напомним, еще 14 июля прошлого года ФАС выдала предупреждение операторам «большой четверки» - ВымпелКом, МТС, МегаФон, Т2 Мобайл — о том, что им надо избавиться от роуминга. Однако компании решили не выполнять это решение.

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